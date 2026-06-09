España dice que la UE no puede ser «mera espectadora» de empresas como Anthropic

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Bruselas, 9 jun (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, dijo este martes que la Unión Europea y los Estados miembros no pueden volver a ser «meros espectadores de amenazas como la que hemos conocido de Mythos sobre el sistema financiero».

«Es fundamental la ley de ciberseguridad y el resto de medidas que pueda adoptar la UE para reforzar su ciberseguridad y no ser meros espectadores de la última compañía tecnológica», señaló el ministro ante sus colegas europeos, durante el Consejo de Telecomunicaciones que los Veintisiete celebraron hoy en Luxemburgo.

Hasta la semana pasada, la tecnológica estadounidense Anthropic reservó su nuevo modelo de inteligencia artificial a una cuarentena de empresas y bancos de Estados Unidos, entre ellos Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, o JPMorgan Chase, alegando que su potente capacidad tecnológica puede suponer un riesgo para la ciberseguridad.

Pero a principios de junio accedió a que 150 entidades de 15 países, entre ellos España y la Agencia de Ciberseguridad de la UE, puedan testar Mythos para poder evaluar sus riesgos antes de que se lance al mercado de forma generalizada.

No obstante, López alertó de la posibilidad de que «mañana podría ser otra empresa menos responsable» la que desarrolle un modelo de inteligencia artificial similar al de Anthropic.

En este sentido, ante la ley de ciberseguridad que se está negociando la Unión Europea y que Bruselas ha presentado con el objetivo de vetar a las chinas Huawei o ZTE en el desarrollo de infraestructuras esenciales, el ministro dijo que «no puede ser que los Estados miembros no tengan ningún papel en la definición de las cadenas de suministro de nuevas tecnologías que afectan a la seguridad nacional».

Un enfoque que compartieron países como Portugal, Países Bajos, Finlandia, Estonia y Polonia, a diferencia de Suecia, que, de todos los países que tomaron la palabra, fue el único que defendió la propuesta de la Comisión para vetar en toda la UE a compañías que puedan suponer un riesgo para la ciberseguridad europea.

A la hora de «promover la soberanía tecnológica europea es importante que las competencia y la responsabilidad entre la UE y los Estados miembros queden claras», apuntó la ministra finlandesa de Comunicaciones, Marjo Lindgren.

Desde 2019, la Comisión Europea presiona a los Estados miembros para que veten a Huawei y ZTE en el desarrollo de infraestructuras esenciales como las redes 5G y 6G, pero ante la negativa de algunos países, entre ellos España, ha propuesto esta ley, que sienta las bases para prohibirlas en toda la UE.

«Hasta ahora, este trabajo voluntario ha resultado en una fragmentación en la UE», subrayó, en cambio, el ministro de Administración Pública de Suecia, Erik Slottner.

La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen, insistió en que el «la ley de ciberseguridad tiene por objeto garantizar que Europa esté mejor equipada para responder a un entorno cibernético más completo».

«Nuestro objetivo debe seguir siendo claro: avanzar con rapidez u unidad y contribuir a un enfoque coherente de la seguridad de la cadena de suministro de las tecnologías de la información», continuó. EFE

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