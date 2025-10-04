The Swiss voice in the world since 1935
España dispuesta a enviar un avión para repatriar a sus ciudadanos de la flotilla

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 4 oct (EFE).- El Gobierno de España ha comunicado a las autoridades israelíes su disposición a hacerse cargo del viaje a España de los españoles de la flotilla Global Sumud o enviar un avión para repatriarlos, han informado este sábado por la noche fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, que está en contacto con el abogado de la flotilla que les representa en terreno, estuvo ayer viernes con los españoles en la prisión israelí de Saharonim (sur de Israel) y volverá este domingo «y cada día hasta que estén todos libres», según las fuentes.

El Gobierno de España ha trasladado oficialmente a las autoridades israelí que está dispuesto tanto «a hacerse cargo del viaje o enviar un avión para repatriar a nuestros ciudadanos que voluntariamente lo deseen», han indicado en Exteriores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha establecido desde el primer día dos líneas de teléfono para los familiares de los españoles: el teléfono sala de crisis 0+34 91 000 1249 y el teléfono emergencia consulares Tel Aviv +972(0)505772641

Estos días el cónsul ha tenido acceso al centro penitenciario isrealí y ha podido mantener contacto con una parte del grupo de españoles que viajaban a bordo de la flotilla con destino a Gaza y que el miércoles fue interceptada por Israel.

En esta prisión, en el desierto del Neguev, se encuentran los alrededor de 450 integrantes de la flotilla que fueron detenidos por las autoridades israelíes, según un funcionario de la cárcel. EFE

fp

