España enfrenta «el mayor incendio forestal» de su historia reciente

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España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77.000 hectáreas afectadas por el fuego, mientras que en Francia los bomberos enfrentan una «tormenta de fuego» a apenas 15 km de la periferia de Burdeos.

Incendios gigantescos han calcinado decenas de miles de hectáreas en Europa y han forzado a evacuar a 325.000 personas en Francia y España.

Uno de los focos en España, en Ávila, al noroeste de Madrid, dañó cerca de 50.000 hectáreas.

«Estamos hablando del mayor incendio forestal de la historia reciente en nuestro país, en España», afirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Varios focos en Madrid y en las provincias vecinas de Toledo y Ávila amenazaron con converger en un enorme incendio alrededor de la capital y forzaron la evacuación de unas 60.000 personas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió de que quedan «horas complejas» por delante.

Vestidos con ropa informal, el rey Felipe VI y su esposa Letizia visitaron junto a otras autoridades un club deportivo municipal convertido en alojamiento improvisado para cientos de personas desalojadas en la localidad madrileña de Villamanta.

«Hemos perdido un patrimonio natural incalculable», lamentó el monarca. En tanto, la reina remarcó la angustia de los desplazados y habló de «esas preguntas que dejan en el aire: ¿cuándo voy a volver? ¿cómo estará mi casa?».

«Vinimos con lo puesto porque pensamos que volveríamos al día siguiente. Estamos muy cansadas, agotadas, con ganas de volver a casa», contó Helena, una mujer de 45 años que duerme desde el jueves en el albergue improvisado.

La humareda invadió el sábado Madrid y este domingo todavía oscurecía las montañas alrededor de San Martín de Valdeiglesias, al oeste, observó un reportero de AFP.

Además, un nuevo foco arde en la provincia valenciana de Castellón, que obligó a evacuar al menos a 15.000 personas, y en Valencia una persona murió en un incendio menor.

– Una «tormenta de fuego» –

En la costa atlántica de Francia, en la zona de Burdeos, los bomberos se enfrentan a un fenómeno conocido como la «tormenta de fuego», que hace que las llamas se vuelvan incontrolables, explicó el teniente coronel Éric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos.

En el centro del incendio, el calor es tan intenso que «provoca la autocombustión de todo lo que se cruza en su camino. En su interior se forman relámpagos que atacan las brasas en el suelo y siguen alimentando el incendio», afirmó Brocardi.

Este incendio ha afectado 42.000 hectáreas y desde el miércoles más de 220.000 personas han sido evacuadas.

En Le Porge, entre Burdeos y la acomodada zona turística de Cap Ferret, las imágenes aéreas de AFP mostraban hileras de casas calcinadas y vehículos carbonizados.

«No queda nada. Todo ha ardido», lamentó Mathieu Plessis el sábado al regresar a ese pueblo.

«Todo eso es mi casa, bueno, era mi casa. No veo nada, veo desolación», describió a la AFP.

Las llamas acechan la metrópolis de Burdeos, corazón de la vinícola región de Gironda, y forzaron el cierre de una gran autopista y la interrupción parcial del transporte ferroviario.

Según su alcalde, Thomas Cazenave, el fuego se encuentra a «15 km» de su metrópolis. Aunque por ahora no se contempla una evacuación de sus 270.000 residentes, «estamos preparados para cualquier cosa», sostuvo.

– Nueva ola de calor –

Ahora, las autoridades advirtieron que una ola de calor prevista a partir del martes puede agravar la situación con temperaturas previstas de 38 ºC y 40 ºC.

«La situación sigue siendo muy desfavorable», afirmó el domingo el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en X.

Miles de bomberos exhaustos, ayudados por 1.500 militares y 1.200 policías, combaten las columnas de fuego que devoran casi todo a su paso.

Además de este gigantesco incendio, los bomberos franceses también combaten desde hace días fuegos en las regiones de Las Landas (suroeste), el Var (sureste) y en la turística isla de Córcega.

Los bosques se incendian con mayor facilidad porque la vegetación y los suelos están muy secos desde hace meses, un fenómeno acentuado por olas de calor excepcionales en junio y julio.

El cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, agrava la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

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