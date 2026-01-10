España entrará como país de honor en el gran escaparate internacional del cine indio

Nueva Delhi, 10 ene (EFE).- España ha sido invitada a convertirse en país de honor del Festival Internacional de Cine de Goa, el principal certamen cinematográfico de la India y uno de los más importantes de Asia, una designación que el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, formalizará el próximo lunes en una reunión con el director del festival.

«Se nos ha cursado una invitación por parte del Festival Internacional de Cine de Goa para ser país de honor y el lunes voy a tener la ocasión de reunirme con su director para confirmarle nuestra voluntad de participar», confirmó a EFE Urtasun este sábado en Nueva Delhi.

El ministro destacó el peso de la industria cinematográfica india y subrayó que España, también una potencia en el sector, debe reforzar los esfuerzos de cooperación, para lo que ambos Gobiernos están ya trabajando en la renovación del convenio bilateral de coproducciones.

La entrada de España como país de honor en el festival de Goa se enmarca en el Año Dual España-India 2026, una iniciativa que busca intensificar la cooperación cultural, turística y tecnológica entre ambos países, y que ha arrancado esta semana con la participación española como País Foco en la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi.

«Hay mucho interés en la cultura española en este país, en su idioma, en su literatura, en su cine. Y para nosotros es un país estratégico. Estamos hablando de un país en el cual la cultura española tiene un potencial inmenso para desplegarse con toda su fuerza», explicó a EFE Urtasun.

Urtasun enmarcó la invitación al festival de Goa en una estrategia más amplia de internacionalización de la cultura española, que en los últimos años ha llevado al sector del libro y al audiovisual a grandes citas en América y Asia.

El Festival Internacional de Cine de Goa, conocido como IFFI, es el principal escaparate del cine en la India y uno de los grandes puntos de encuentro del sector audiovisual en Asia, con la participación anual de cientos de películas y profesionales de todo el mundo.

La agenda de Urtasun en la India, que se prolongará hasta el lunes, incluirá reuniones con el director del festival, representantes del cine independiente indio y con su homólogo de Cultura, con el objetivo de ultimar los aspectos del mayor programa de intercambio cultural estratégico entre la India y España. EFE

