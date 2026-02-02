España entre países de la UE donde más personas tienen dificultad para calentar sus casas

2 minutos

Bruselas, 2 feb (EFE).- España siguió en 2024 en el grupo de países de la Unión Europea (UE) donde más personas tuvieron dificultades para calentar sus hogares adecuadamente, lo que se conoce como pobreza energética, según datos publicados este lunes por la oficina estadística comunitaria Eurostat.

Las tasas más elevadas se registraron en Grecia y Bulgaria (19 %), Lituania (18 %) y España (17,5 %).

Pese a seguir siendo un porcentaje de los más elevados de los Veintisiete, en España la situación mejoró con respecto a 2023, cuando el 20,8 % de los ciudadanos tenía dificultades para calentar su hogar.

Los datos se refieren a 2024, cuando el 9,2 % de la población de la UE no podía mantener sus casas lo suficientemente calientes.

En el caso de la UE, la tasa mejoró al disminuir 1,4 puntos porcentuales en un año.

En el extremo opuesto, los países con menos personas con problemas para calentar sus hogares fueron Finlandia (2,7 %), Polonia y Eslovenia (ambos un 3,3 %), así como Estonia y Luxemburgo (3,6 % ambos).

Comparado con la situación existente un año antes, el mayor aumento en el porcentaje de personas que no pudieron mantener sus hogares lo bastante calientes entre 2023 y 2024 se observó en Luxemburgo (con un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales), Malta (un punto porcentual) y Eslovaquia (0,2).

Por el contrario, 21 países de la UE informaron de una disminución durante el mismo período, encabezados por Portugal (con una caída de 5,1 puntos porcentuales) y España (donde la disminución fue de 3,3 puntos).

Los Países Bajos fueron el único país donde la situación se mantuvo estable, con un 7,1 % de hogares con dificultades en ese ámbito.

Los datos publicados hoy se enmarcan en las estadísticas europeas sobre ingresos, inclusión social y condiciones de vida, que analizan aspectos objetivos y subjetivos, tanto monetarios como no monetarios, de hogares e individuos. EFE

