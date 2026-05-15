España entrega a Alemania el presunto espía detenido en marzo en Alicante

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Berlín, 15 may (EFE).- España ha entregado a Alemania al ciudadano ucraniano que la Policía Nacional detuvo en marzo pasado en Elda (Alicante) a raíz de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades germanas, que le acusan de actividades de espionaje para Rusia.

La Fiscalía General ante el Tribunal Supremo de Alemania informó este viernes a través de un comunicado que el juez de instrucción ha ejecutado la orden de detención de Serguéi N., que fue detenido el 24 de marzo en Elda.

Según la investigación, el detenido, que fue trasladado el jueves a Alemania, había llevado a cabo labores de inteligencia en territorio alemán antes de trasladarse a España.

El objetivo de estas vigilancias era desde diciembre de 2025 un ciudadano alemán dedicado al envío de drones y componentes tecnológicos a Ucrania en el marco del actual conflicto bélico.

Además, el arrestado había estado recopilando información sensible sobre el objetivo, tanto a través de las redes sociales como de forma física y directa.

Finalmente, ucraniano se asentó en Alicante, donde fue localizado y arrestado por la Policía Nacional.

Sin embargo, las tareas de espionaje en Alemania habrían sido retomadas por una segunda persona, una ciudadana de nacionalidad rumana, identificada por la Fiscalía General germana como Alla S., que fue detenida el 24 de marzo la ciudad alemana de Rheine, en el occidental estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

Ella se había dirigido al domicilio del objetivo y filmado el lugar con un teléfono móvil.

Presuntamente, las acciones de vigilancia servían para preparar nuevas operaciones de inteligencia contra dicha persona, según la Fiscalía alemana.

En el marco de esta operación bilateral se practicaron registros en los domicilios de ambos sospechosos para el volcado de dispositivos electrónicos y la incautación de material documental, según informó entonces el Ministerio del Interior español. EFE

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