España entrega a Ucrania vehículos medicalizados blindados para misiones de desminado

4 minutos

Marcel Gascón

Kiev, 28 oct (EFE).- España, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregaron este martes a Ucrania parte de los 12 vehículos blindados medicalizados que han comprado para dar atención inmediata al personal especializado que resulte herido en misiones de neutralización de explosivos o rescate en zonas peligrosas cerca del frente.

«Estos vehículos están diseñados para hacer extracciones rápidas, tratamiento sobre el terreno y evacuaciones en el menor tiempo posible. Servirán para salvar vidas y apoyar al valiente personal que participa en el desminado humanitario y en intervenciones de emergencia», dijo en la ceremonia de entrega en las afueras de Kiev Antonio Santamaría, encargado de negocios de la embajada española en Kiev.

El diplomático español explicó que, además de financiar los vehículos, los gobiernos implicados en este proyecto liderado por el PNUD han ofrecido a Ucrania instrucción, acceso a tecnología médica avanzada y un plan coordinado para responder a emergencias alineado con las prácticas internacionales de referencia.

Santamaría señaló que España ha contribuido durante los últimos doce meses con cinco millones de euros a los esfuerzos conjuntos de Kiev, sus socios y las instituciones internacionales para limpiar de minas y explosivos no detonados el territorio ucraniano.

Vehículos desplegados en el frente

Algunos de los vehículos medicalizados financiados por España y otros aliados europeos de Ucrania ya están desplegados en el frente y han salvado de una muerte prácticamente segura a efectivos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Según explicó a EFE el jefe de este cuerpo del Ministerio del Interior especializado en situaciones de emergencia, Andrí Danik, uno de estos Toyota 4WD adaptados salvó hace poco la vida de dos bomberos que habían ido a apagar un incendio provocado por un ataque ruso en un pueblo cercano a la línea de contacto de la región de Járkov (sureste).

Según Danik, tres bomberos fueron atacados con un dron durante su misión. Uno falleció pero los otros dos pudieron ser salvados gracias a que iban acompañados de personal médico que utilizaba estos vehículos.

«En zonas tan difíciles no es posible hacer evacuaciones con vehículos convencionales por la actividad de drones enemigos que atacan a los propios servicios de rescate», explicó Danik.

Salvar la vida de quienes salvan

Además de proteger durante las misiones al personal de emergencias y a los heridos evacuados del fuego ruso y de algunos tipos de drones, los vehículos medicalizados blindados son más resistentes que los 4×4 y los automóviles convencionales a las explosiones de las minas o los explosivos no detonados que puedan encontrarse sobre el terreno.

Esto permite que estos vehículos donados puedan acompañar a quienes realizan tareas de desminado.

«Nuestras brigadas corren riesgos todos los días, y estos vehículos dan a nuestro personal la confianza de saber que hay ayuda médica disponible de forma inmediata, lo que les permite centrarse en su trabajo», declaró el jefe del Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.

Un 23 % del territorio ucraniano ha dejado de ser accesible o seguro por la posible presencia de minas u otros tipos explosivos sembrados o abandonados allí durante las hostilidades.

Desde el comienzo de 2025, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha declarado libres de explosivos más de 8.500 hectáreas en las que ha neutralizado unos 26.000 de estos artefactos.

Preguntado por EFE sobre la frecuencia de accidentes durante estas misiones, uno de sus especialistas en desminado respondió que «no ocurren cada día pero tienen lugar con cierta frecuencia».

«Es muy importante salvar las vidas de quienes salvan la vida de otros», dijo a EFE el jefe adjunto del PNUD en Ucrania, Christophoros Politis, después de que personal del Servicio Estatal de Emergencias ucraniano enseñara una muestra de camiones de bomberos, automóviles y otros tipos de vehículos de emergencias convencionales dañados o completamente destruidos por explosivos o ataques rusos. EFE

