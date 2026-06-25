España envía un avión con dos equipos de rescatistas a Venezuela

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España enviará este jueves un avión con dos equipos de rescatistas a Venezuela, que sufrió dos devastadores terremotos, anunció el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, luego de conversar con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

«Acabo de hablar con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias», escribió en X el dirigente socialista.

«Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano», uno de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otro de bomberos de la región de Madrid especialistas en rescate en estructuras colapsadas, explicó Sánchez.

En el avión, que transporta también elementos de primeros auxilios, viaja personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) «para evaluar las necesidades sobre el terreno», agregó.

El Ministerio de Defensa había cifrado en 54 los efectivos de la UME con capacidad para «el empleo de perros de búsqueda especialmente adiestrados y de dispositivos específicos como cámaras de rescate o geófonos», que estaban «preparados» para ir a Venezuela.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó en un audio enviado por su ministerio a periodistas que en Venezuela «68 españoles no han sido todavía localizados», por lo que pidió «a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado» que lo hagan.

El ministro habló durante una escala en República Dominicana en un viaje para acompañar al rey de España, Felipe VI, a México, donde el jefe de Estado se reunirá este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de asistir el viernes al partido entre España y Uruguay del Mundial.

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