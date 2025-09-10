The Swiss voice in the world since 1935

España era en julio el cuarto país de la UE con más ucranianos con protección temporal

Bruselas, 10 sep (EFE).- España era a finales del pasado julio el cuarto país de la Unión Europea (UE) con un mayor número de ucranianos con protección temporal, al haber acogido a 242.090 personas, solo superada por Alemania (1.203.715 personas), Polonia (993.665) y Chequia (380.680), informó este miércoles la agencia estadística europea Eurostat.

En comparación con finales de junio de 2025, había en la UE 28.600 ucranianos más con protección temporal, un aumento del 0,7 %.

Desde el inicio de la guerra por parte de Rusia en febrero de 2022, los países de la UE han dado protección temporal a 6,58 millones de personas huidas de Ucrania.

Por otra parte, Eurostat reveló que en 2024 hubo una caída en el número de nuevas resoluciones de protección temporal de ucranianos en la UE.

En particular se concedieron 794.880 permisos menos, lo que supone una reducción del 24,7 % en comparación con 2023.

Solo cinco países de la UE emitieron más nuevas decisiones de protección temporal en 2024 que en 2023, siendo España el lugar donde tuvo lugar el aumento más notables, con 2.820 personas más, seguida de Dinamarca (1.240) y Bulgaria (985).

Las nuevas resoluciones de protección temporal disminuyeron en 22 países, sobre todo en Alemania (106.400 menos), Polonia (71.710 menos) e Irlanda, con una caída de 22.530 personas. EFE

mb/asa/alf

