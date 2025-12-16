España es el país de la UE en el que más jóvenes utilizan la IA generativa en la educación

Bruselas, 16 dic (EFE).- España es el país de la Unión Europea (UE) con mayor proporción de jóvenes de 16 a 24 años que emplean la Inteligencia Artificial (IA) generativa con fines educativos, con un dato del 59 %, veinte puntos porcentuales por encima de la media del bloque comunitario, situada en el 39 %.

Según un análisis publicado este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat con datos de 2025, tres de cada cuatro jóvenes españoles (75 %) utilizaron herramientas de IA generativa, lo que representó el noveno mayor registro de la UE, cuya media de uso juvenil está situada en el 64 %.

No obstante, España encabeza la lista de los Veintisiete en el uso de esta tecnología por razones educativas, una opción a la que recurren seis de cada diez jóvenes del país (59 %), frente a los cuatro de cada diez europeos (39 %).

Seguidamente, cerca de la mitad de los jóvenes en España (53 %) optaron por estas herramientas para fines personales y el 21 % afirmó que lo hicieron con fines laborales.

Cuatro de cada diez españoles ya emplean la IA

En el conjunto de la población de 16 a 74 años, el 38 % de los españoles empleó tecnologías de IA generativa, lo que sitúa a España cinco puntos por encima de la media comunitaria (33 %), y la mayoría, tres de cada diez, recurrieron a ella para usos personales.

El 25 % utilizó esa tecnología con fines personales, el 15 % para fines laborales y el 9 % para educación.

En la clasificación por países, Dinamarca (48 %), Estonia (47 %) y Malta (46 %) fueron los Estados miembro que registraron un mayor uso de la IA generativa en la población general, mientras que España ocupa la posición 14.

Por el contrario, el menor uso de estas tecnologías se anotó en Rumanía (18 %), Italia (20 %) y Bulgaria (22,5 %).

La oficina comunitaria destaca que, en el análisis estadístico, se consideraron herramientas de IA generativa aquellas capaces de crear contenido nuevo, incluyendo texto, imágenes, vídeos, códigos de programación u otros datos. EFE

