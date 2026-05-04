España es el país de la UE en el que se percibe más discriminación al buscar una vivienda

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Bruselas, 4 may (EFE).- España fue el país de la Unión Europea (UE) en el que más personas se sintieron discriminadas al intentar acceder a una vivienda en 2024 por razones como su sexo, edad, discapacidad o situación de pobreza o exclusión social, informó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En total, el 9 % de la población española sintió discriminación al buscar una vivienda, por encima de la media del bloque comunitario, situada en el 8,3 %.

A España le siguieron Eslovenia (8,9 %), Francia (8,3 %) y Eslovaquia (8,2 %), y los valores más bajos se registraron en Serbia (0,8 %), Hungría (0,7 %) y Croacia (0,4 %).

En concreto, España destacó por encabezar la lista de países en el trato desigual hacia las personas con discapacidad, autopercibida por el 14,3 % de ellas.

En el caso de los españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, el 15,9 % percibió esas barreras al buscar una vivienda, más de la mitad que quienes no se encontraban en esa situación (6,7 %). En este ámbito, España se situó solo por detrás de Chipre (16,6 %) y Bélgica (17 %).

Alta discriminación en la atención pública

Eurostat también analizó la percepción de la discriminación al entrar en contacto con oficinas administrativas o servicios públicos, y en este ámbito un 7,7 % de los españoles se sintieron discriminados. Estonia (10,1 %), Alemania (7,9 %) y Austria (7,8 %) encabezaron la lista.

En cuanto a la discriminación en espacios públicos, la discriminación fue menor, al percibirla un 3,8 % de los españoles, aunque se sitúa tres décimas por encima de la media europea (3,5 %).

Por último, en lo referente a la discriminación en ámbitos educativos, el 2,9 % de los españoles se sintieron discriminados, ligeramente por encima del promedio comunitario (2,6 %). EFE

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