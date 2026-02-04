España es el país europeo con mayor preocupación por su «política y gobierno» según Gallup

El Cairo, 4 feb (EFE).- España presenta los niveles más altos de preocupación política de Europa, con un 33 % de personas que consideran la «política y el gobierno» su principal preocupación, según revela un estudio presentado este miércoles por la consultora estadounidense Gallup durante la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái.

La investigación de Gallup abarcó 107 países y se centró en qué temas identifican los ciudadanos como el problema más importante de sus respectivos países.

España fue, junto con Eslovenia, el Estado europeo que más respuestas registró relativas a «política y gobierno», con un porcentaje muy superior a la media global del 8 % de respuestas de este tipo.

Según el análisis, se demuestra que «la política eclipsa claramente a la economía» en España y, en menor medida, en el resto de Europa, donde se encontraron los porcentajes más amplios de insatisfacción política.

Además del 33 % de respuestas asociadas al problema de «política y gobierno», el 13 % de los españoles encuestados señaló el «trabajo y empleo» como su principal preocupación, el 12 % se refirió a «alimentación y vivienda» y el 10 % a la «economía».

Según señaló a EFE el redactor jefe de noticias internacionales de Gallup, Benedict Vigers, otro de los rasgos que destaca de la encuesta en relación a España es el «optimismo laboral» que reflejan las respuestas de los encuestados.

«Aunque el 13 % de los adultos españoles afirma que el empleo es el problema más importante al que se enfrenta su país, también se muestran más optimistas sobre el mercado laboral que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas», indicó.

Y añadió que «la mayoría (52 %) de los adultos españoles afirmó que era un buen momento para encontrar trabajo».

Para Vigers esto representa una larga recuperación en la percepción del mercado laboral tras la crisis financiera, pues «entre 2009 y 2013, solo alrededor del 5 % afirmaba que era un buen momento para encontrar empleo», lo que situaba al país entre los más pesimistas del mundo. EFE

