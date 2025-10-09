España es el segundo país de la UE con más productos con la Etiqueta Ecológica Europea

1 minuto

Bruselas, 9 oct (EFE).- España concentra el 15 % de los productos certificados con la Etiqueta Ecológica Europea, solo superada por Italia (17 %), mientras que Francia ocupa la tercera posición (12 %) y Alemania la cuarta (9 %), según datos publicados este jueves por la Comisión Europea.

En total, más de 109.000 productos están certificados actualmente en el conjunto de la UE bajo este sello creado en 1992 que certifica que los productos y servicios cumplen criterios ambientales exigentes a lo largo de todo su ciclo de vida .

La cifra «récord» de productos se reparte entre 3.384 licencias activas, añadió el Ejecutivo comunitario, que agregó que desde marzo de 2025, el número de productos certificados ha aumentado un 7 %, con 6.723 nuevas incorporaciones, mientras que el número de licencias ha crecido un 4 %.

Por sectores, las pinturas y barnices concentran el mayor número de productos certificados (38.096), seguidos por el papel tisú (pañuelos, servilletas y papel higiénico) y productos derivados (20.253), los textiles (11.067) y los productos de limpieza para superficies duras (8.284).

En el ámbito de los servicios, el sector turístico es el que concentra más licencias, ya que 901 alojamientos cuentan con la etiqueta, lo que representa el 26 % del total.

La Comisión Europea, sin embargo, identifica también categorías con baja representación como productos electrónicos, artículos de higiene reutilizables o productos para el cuidado animal. EFE

