España es pionera en renovables, le será fácil producir hidrógeno, según Bertrand Piccard

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Lourdes Uquillas

Redacción Medioambiente, 15 jul (EFE).- El presidente de la Fundación Solar Impulse, Bertrand Piccard, califica a España como país «pionero en energías renovables» y sostiene, en una entrevista con EFE, que el desarrollo de la transición energética le permitirá «fácilmente» producir hidrógeno líquido, un gas protagonista del próximo proyecto del explorador y aeronauta suizo, la aeronave Climate Impulse.

Piccard asegura que lo que ha hecho España en materia de energía eólica y solar «es maravilloso, admirable» y sostiene que, «con la capacidad de energía renovable de la que dispone, puede producir hidrógeno líquido fácilmente, eso es indudable».

El explorador es un promotor de las energías limpias y la sostenibilidad con la Fundación Solar Impulse y, además, desde hace cuatro años trabaja junto a un equipo de expertos en la fabricación de la aeronave Climate Impulse, que estará propulsada por hidrógeno, con la que prevé realizar la primera vuelta al mundo con un avión de este tipo en 2030.

Bertrand Piccard, psiquiatra y psicoterapeuta de profesión, viene de una familia de pioneros: su abuelo, Auguste Piccard, fue el primero en volar hasta la estratosfera (16.000 metros de altura) e inventó el batiscafo junto a su hijo, Jacques Piccard, quien fue el primero en sumergirse en la fosa de las Marianas, a 11.000 metros de profundidad, lo más profundo del océano.

En junio pasado, Piccard presentó oficialmente la maqueta de Climate Impulse en la Feria VivaTech 2026 en París, un proyecto que, explica, tiene la financiación de entidades de varios países y que obtendrá el «patrocinio político» (no financiero) de la Comisión Europea (CE) como reconocimiento a la iniciativa a la descarbonización.

En su opinión, «el hidrógeno es importante para la soberanía y la competitividad de Europa» y, por ello, indica, Climate Impulse se ha unido a la Coalición Sasha -un grupo de 28 empresas emergentes europeas de combustibles sintéticos y aviación eléctrica/híbrida- para pedir a la CE que la Unión Europea destine fondos del Sistema europeo de comercio de derechos de emisiones (ETS) al fomento del hidrógeno.

Apunta que el patrocinio político a Climate Impulse se produce justamente en un momento en el que la Comisión Europa discute la supresión de la exención en los vuelos internacionales del ETS, el sistema que limita las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de grandes industrias.

En ese contexto, varios países, entre ellos España, junto a Portugal, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Luxemburgo, han pedido a la CE no rebajar las ambiciones del ETS para avanzar hacia una economía descarbonizada.

A juicio de Piccard, ampliar el ETS «obligaría a las empresas de aviación a apostar por un combustible más limpio como el hidrógeno y ayudaría a empresas constructoras como Airbus y Boeing a fabricar aviones más eficientes, así como a reducir el desperdicio de combustibles en los aeropuertos».

Porque, indica, «el ecosistema de este combustible consiste en producir hidrógeno líquido con energía renovable, almacenarlo en un depósito de suministro en un aeropuerto, transferir el hidrógeno a un avión y que este vuele sin emitir carbono».

Billetes de avión más baratos que los de tren

Recuerda que actualmente los consumidores del transporte aéreo pagan billetes «más baratos que los de tren», algo que «no es normal porque los vuelos contaminan y producen CO2 y los pasajeros no están pagando por ello», cuando «lo normal sería que paguen en sus billetes por las emisiones y la contaminación que se genera en un vuelo».

Además, sería una forma de «incentivar» a las aerolíneas para disminuir el consumo de combustibles y de emisiones, una reducción que se vería reflejada también en billetes más baratos, asegura, lo que «significaría tener empresas más rentables económicamente».

Hidrógeno para los procesos industriales

Subraya que la producción de hidrógeno se podría conseguir con el almacenamiento y aprovechamiento de la energía que «no se consume en la noche procedente de la energía solar, eólica y, tal vez, incluso de la energía nuclear».

«El hidrógeno verde, limpio y descarbonizado no solo sirve para el transporte pesado», sino «también para la industria, como la del acero que necesita mucho calor», explica, y sostiene que «el hidrógeno es una buena forma de obtener ese calor; además, es necesario para la industria de los fertilizantes».

Es un gas, añade, que se lleva utilizando desde hace mucho -el programa espacial Gemini de 1960 en Estados Unidos utilizaba hidrógeno líquido para las naves espaciales y las pilas de combustible- pero, lamenta, «no hemos aprendido la lección».

Piccard está convencido de la «descarbonización para frenar el calentamiento global» y de que la «transición energética es posible» gracias al potencial de las «soluciones y tecnología limpias» que existen, lo que pretende demostrar con el proyecto Climate Impulse y el hidrógeno para lograr un transporte aéreo «más limpio».

En su opinión, «es muy importante demostrar que podemos hacerlo mejor que lo que realmente hacemos actualmente».

«También es un signo de esperanza para los jóvenes, que están muy desanimados y creen que no hay solución ni futuro», pero «eso no es cierto», sostiene. EFE

lul/acm

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