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España es un «faro moral» de la salud global frente a ataques a la OMS, dice ministra

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Ginebra, 25 may (EFE).- La ministra española de Sanidad, Mónica García, afirmó este lunes que España se ha erigido como un «faro moral de la defensa de los organismos multilaterales y de la salud global» en contraste con los ataques desde países como Argentina o Estados Unidos, que este año confirmaron su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Desde España lideramos y apoyamos desde hace tiempo que la salud global necesita de multilateralismo y cooperación, necesita unos organismos internacionales que han sido insultados, acosados y vilipendiados por parte de la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Javier Milei», declaró García a EFE.

La ministra, que este lunes viajó a Ginebra para participar en el Consejo Ejecutivo de la OMS, del que España forma parte desde 2025, aseguró que aunque Argentina y Estados Unidos han criticado a la OMS, «se han aprovechado de esta red internacional de asistencia sanitaria» en la reciente crisis del hantavirus.

Argentina, donde pudo tener origen el brote declarado en el crucero MV Hondius, y Estados Unidos, país del que procedían muchos pasajeros del buque, «curiosamente han sido dos países que se han aprovechado de las gestiones que hemos tenido desde España y la OMS en la crisis», aseguró la española.

«En un momento de quiebra de los principios básicos y de la legalidad internacional, ahora la OMS tiene que recomponerse, pero en su última asamblea (celebrada la semana pasada en el contexto de las crisis de hantavirus y ébola) se ha visto su fortaleza y la necesidad de una visión global de la salud», agregó García. EFE

abc/mra

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