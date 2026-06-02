España es una «voz líder» en defensa del orden internacional, dice Albares al FT

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Londres, 2 jun (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha resaltado en una entrevista con el Financial Times (FT) que España es una «voz líder» en defensa del orden internacional basado en normas, tras las críticas que recibió su país por el rechazo a las políticas del presidente Donald Trump.

La entrevista está contenida en un artículo que el rotativo publica este martes sobre las críticas de España a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como el rechazo a las políticas seguidas por el presidente estadounidense y la posición de éste sobre Cuba.

En concreto, sobre una eventual intervención militar de EE.UU.en Cuba, Albares respondió: «No aceptamos la intervención militar en los países de Latinoamérica. Para nosotros, Latinoamérica va mucho más allá de la política exterior de España. Son países con los que tenemos lazos de hermandad. No los consideramos países extranjeros».

El FT subraya que la crítica abierta de España al conflicto en Irán ha logrado un doble efecto para la tradicionalmente discreta política exterior del país: ha enfurecido a Donald Trump e irritado a los aliados europeos más cautelosos de España.

A ojos de sus críticos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es culpable de hacer alarde de su poderío político en el extranjero para desviar la atención de los crecientes problemas de corrupción y la parálisis política interna, opina el diario.

Sin embargo, Albares insiste en que España se mantiene fiel a sus principios internacionalistas mientras otros olvidan los suyos.

Según el periódico Albares restó importancia al enfado de la Casa Blanca ante las críticas de Madrid a Trump y su negativa a permitir que EE.UU. utilice bases en España para atacar a Irán.

Albares también rechazó, añade el FT, las quejas privadas en otras capitales europeas que alegan que la política exterior de España socava la unidad de la OTAN y los esfuerzos por gestionar a Trump.

Según el jefe de la diplomacia española, la ruptura fundamental en el orden mundial se da entre una visión basada en el derecho internacional, la soberanía estatal y la Carta de las Naciones Unidas, por un lado, y la «ley de la selva», por otro, es decir, «el caos, la violencia y la guerra como sustituto de la política exterior».

«Esa es la verdadera elección», afirmó Albares. Además, rechazó las insinuaciones de que España se haya convertido en una excepción en política exterior en Europa y, en cambio, la describió como una «voz líder» en defensa del orden internacional basado en normas.

Al ser preguntado sobre si España participaría en una misión de la OTAN para asegurar el estrecho de Ormuz en caso de que fracasara un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, Albares respondió: «No participaremos en ninguna acción que pueda suponer una escalada. Y, sobre todo, creemos que no hay una solución militar para esta crisis». EFE

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