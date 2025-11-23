España espera al ganador del Chile-Serbia en la clasificación de la Davis 2026

Bolonia (Italia), 23 nov (EFE).- La selección española de tenis, con plaza asegurada ya en la segunda ronda de la clasificación de la Copa Davis, espera rival para obtener billete a la Final a 8 de la edición 2026, que saldrá del duelo entre Chile y Serbia, tal y como deparó el sorteo realizado este domingo en Bolonia.

Al igual que en 2025, la clasificación de 2026 se jugará en dos rondas. Las eliminatorias de primera ronda de la fase de clasificación se disputarán los días 6 y 7 o 7 y 8 de febrero de 2026, y las de segunda ronda, los días 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre de 2026. Los países anfitriones podrán elegir las fechas y superficie.

Italia, país anfitrión, recibirá una invitación para la Final a 8 de la Copa Davis de 2026. España, como mínimo subcampeona, no tendrá que participar en la primera ronda.

Encuadrada por tanto como cabeza de serie, espera rival en la segunda ronda, que se disputará en septiembre. Saldrá del enfrentamiento entre Chile y Serbia, encuentro que se disputará en Chile.

La ‘Armada’ podría encontrarse con Novak Djokovic en el camino a la Final a 8 de la Copa Davis.

— Cuadro completo de enfrentamientos (el primer equipo juega en casa la eliminatoria):

. Chile-Serbia.

. Alemania-Perú

. Dinamarca-Croacia

. Ecuador-Australia

. Noruega-Gran Bretaña

. Bulgaria-Bélgica

. Japón-Austria

. India-Países Bajos

. Corea-Argentina

. Hungría-Estados Unidos

. República Checa-Suecia

. Francia-Eslovaquia

. Canadá-Brasil. EFE

