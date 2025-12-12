España espera un acuerdo sobre el crédito con activos rusos a Ucrania en los próximos días

3 minutos

Bruselas, 12 dic (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que en los próximos días la Unión Europea pueda lograr un acuerdo mayoritario para dar un préstamo a Ucrania con los activos rusos inmovilizados después de que se hayan pactado garantías adicionales para asegurar que se mantienen congelados.

En declaraciones a su llegada a la reunión de ministros del ramo de la UE en Bruselas, Cuerpo confió en que de aquí a la cumbre que los líderes de los Veintisiete celebrarán el 18 y 19 de diciembre sea posible «acomodar» las preocupaciones de Bélgica, que alberga la mayor parte de esos 210.000 millones en activos congelados en el bloque y teme las consecuencias legales y financieras de este mecanismo sin precedentes.

En este sentido, el ministro español consideró importante el acuerdo cerrado ayer a nivel de embajadores, que la UE espera formalizar hoy, para mantener inmovilizados de manera indefinida estos activos sin depender de la renovación de las sanciones a Rusia, que se produce cada seis meses y requiere unanimidad, creando el riesgo de que algún país – principalmente Hungría – las vete.

«Esto da unas garantías adicionales para poder utilizarlos efectivamente, por ejemplo, con este préstamo de reparaciones y que sean esos activos rusos los que contribuyan a garantizar la financiación de la economía ucraniana», dijo.

Tras este «primer paso», dijo, en los próximos días los Estados intentarán «aterrizar al máximo las condiciones que garanticen que haya un apoyo mayoritario al préstamo de reparaciones en el Consejo Europeo de la semana que viene».

«Esperemos que podamos llegar porque es un acuerdo importantísimo», subrayó Cuerpo después de que ayer los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete abordasen la cuestión en una cena informal tras la reunión del Eurogrupo.

En la misma, explicó, se constató que hay un acuerdo «prácticamente unánime» entre todos los socios sobre la «urgencia» de que Ucrania reciba financiación y, por tanto, de que la UE tome una decisión, así como en la voluntad de «acomodar las preocupaciones» de las autoridades belgas.

Recordó que este es un elemento en el que la Comisión Europea «está trabajando duramente» y esperó que pueda lograrse también «en los próximos días».

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunieron en Bruselas la semana pasada con el primer ministro belga, Bart de Wever, para intentar convencerle de apoyar este préstamo al que su Gobierno se ha opuesto hasta ahora frontalmente, argumentando que generaría turbulencias en los mercados financieros e incluso dificultaría lograr un acuerdo de paz en Ucrania.

La Comisión Europea ha incorporado en su propuesta las exigencias belgas de que se utilicen los activos congelados en toda la UE, no solo en Bélgica, y un sistema de garantías financieras bilaterales y por parte del presupuesto comunitario para cubrir posibles riesgos colectivamente, a lo que se suma el acuerdo para asegurar que los activos siguen inmovilizados y Bélgica no afronta una repentina demanda de pago de Moscú.

De momento, Bélgica mantiene sus reticencias y, si bien la propuesta podría salir adelante con el apoyo de una mayoría cualificada de Estados que deje fuera al país, la intención es que este se sume al mismo.

El plan de Bruselas permitiría movilizar unos 90.000 millones de euros de los 136.000 millones que necesitará Kiev entre 2026 y 2027. EFE

lpc/ahg/jgb