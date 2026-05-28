España espera una buena temporada turística pese a la guerra, pero estará «vigilante»

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Bruselas, 28 may (EFE).- El Gobierno espera que la temporada turística sea buena y que los flujos de viajeros a España se mantengan normalizados pese al conflicto en Oriente Medio, que ha elevado el precio para el combustible de la aviación, aunque seguirá «vigilante» ante cualquier turbulencia en el sector.

«Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad delante de la temporada turística que ahora se abre, que va a ser una vez más una buena temporada turística y todos los indicadores así nos lo dicen, y vamos a defender esa posición que está teniendo la Unión Europea de una tranquilidad vigilante», dijo la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, a su llegada a un consejo de ministros de Industria y Mercado Único de la UE.

En particular, se prestará atención a posibles incrementos de precios y a cómo estos puedan afectar a las conexiones entre los países de la UE y los países emisores y receptores de turismo, una cuestión «muy importante» tanto para España como para el bloque comunitario, según explicó antes del encuentro el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Durante el almuerzo de la reunión de este jueves, los Veintisiete abordarán a puerta cerrada el impacto de la guerra sobre el turismo.

«Los datos siguen indicando (…) un crecimiento sereno. Es decir, seguimos en una situación de tranquilidad, de flujos normalizados y de confianza en el sector turístico. Eso no quita que estemos todos pendientes, vigilantes y al tanto (…) de cualquier indicación que nos pueda decir que pueda haber cualquier turbulencia en nuestro sector», incidió.

En este sentido, señaló que los Veintisiete abordarán probablemente durante su encuentro la necesidad de tomar medidas de apoyo al sector si el conflicto se prolonga y recordó que España ha aprobado ya medidas para apoyar la capacidad de consumo de los ciudadanos y a los sectores afectados, incluido el turismo.

Pero insistió en que «la conflictividad tiene que acabar lo antes posible», puesto que ya está afectando económicamente a todos los países miembros.

La Secretaria de Estado aseguró que España defenderá además ante sus socios que es necesario «poner la mirada a corto, medio y largo plazo», por lo que reclamará que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 incluya al sector del turismo para seguir trabajando en su sostenibilidad y competitividad.

Asimismo, abogará por seguir impulsando la producción de biocombustibles y de combustibles sostenibles y la descarbonización del sector aéreo.

Durante el encuentro, los ministros prevén aprobar precisamente conclusiones de cara a la elaboración de la próxima Estrategia de Turismo Sostenible de la UE. EFE

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