España está «aún muy lejos» de participar en una eventual misión militar de paz en Gaza

París, 9 oct (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que España está «todavía muy lejos» de participar en una eventual misión militar de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza, como ha planteado Francia, aunque tampoco cerró la puerta, siempre y cuando la misma tenga «un mandato claro» por parte de la ONU.

«Estamos muy lejos todavía de eso. Ni siquiera está planteado algo así. España siempre ha estado dispuesta a participar en aquellas fuerzas de mantenimiento de la paz que tienen un mandato claro, como por ejemplo en Oriente Medio. Participamos en FINUL (fuerza de la ONU destacada en el sur del Líbano)», manifestó Albares.

El ministro español hizo estas declaraciones antes de su participación en una reunión interministerial que se celebra en París y a la que acudieron los anfitriones franceses, Arabia Saudita, Jordania, Alemania, Italia, Reino Unido, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto y la CE. También hubo representación diplomática de Indonesia y Canadá.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había sido anunciado en la víspera por parte de las autoridades francesas, pero no acudió al encuentro, en el que tampoco estuvo ningún otro representante diplomático estadounidenses.

Cuestionado sobre esta ausencia, el ministro español intentó restarle importancia.

«No hay ninguna interpretación que hacer, hoy aquí somos europeos, árabes y, en estos momentos, hay que reconocer y felicitar también a Estados Unidos. Yo lo he hecho esta mañana», refirió.

Albares expuso que EE.UU. «ha realizado una mediación importantísima junto con Catar, Turquía y con otros países para conseguir ese principio de acuerdo entre Hamás e Israel y, por lo tanto, en estos momentos su atención (la de Rubio), imagino, estará centrada en El Cairo». EFE

