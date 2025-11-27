España está «muy agradecida» de que el PE proponga los 16 años para las redes sociales

Bruselas, 27 nov (EFE).- El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, celebró este jueves, en una entrevista con EFE, que el Parlamento Europeo propusiese el miércoles una mayoría de edad de 16 años en la Unión Europea para acceder a las redes sociales.

«Estamos muy agradecidos de que el Parlamento Europeo haya avanzado esta iniciativa (…) en un ámbito digital tan importante como es el de las redes sociales, que obviamente son una de las partes más importantes de la interacción de los niños, niñas, y adolescentes», dijo Pérez en Bruselas, donde hoy participó en una reunión de ministros europeos de Educación.

El secretario de Estado subrayó que la propuesta de la Eurocámara va en la línea de la ley orgánica de protección de los menores en los entornos digitales que ha propuesto el Gobierno español, que amplía de los 14 a los 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en las redes sociales.

La norma, que esta semana ha recibido en el Congreso las enmiendas de todos los grupos políticos, también obliga a las tecnológicas a activar por defecto las herramientas de control parental en los dispositivos móviles que se vendan por España.

«Nos hemos reunido con Apple, con Google, con Meta, hemos hablado con todos y creo que hemos cambiado también la manera de pensar en España del sector tecnológico, que al principio de todos nos hablaba de la autorregulación», afirmó Pérez.

El secretario de Estado consideró también que «hay una sensibilización del conjunto de los grupos parlamentarios, del conjunto de las administraciones públicas», sobre la necesidad de regular esta realidad, un hecho que quiso destacar porque «hablar de consenso en esta legislatura enciende todas las alarmas».

El debate sobre si es necesario establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales ha cristalizado este año en la Unión Europea, donde España, Francia, Dinamarca, Italia y Grecia lideran un programa piloto junto a la Comisión Europea para desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios verificar su edad ante las plataformas digitales, garantizando, al mismo tiempo su privacidad.

España, no obstante, quiere fijar el límite en los 16 años, en vez de en los 15 que plantean Francia y Dinamarca, porque, según dijo el secretario de Estado, es la edad en la que «puedes tomar decisiones en materia en materia sanitaria y (…) es cuando puedes trabajar».

Pérez dijo que la ley española también simplifica los canales que permiten a los usuarios denunciar la existencia de contenido ilegal en internet, modifica el Código Penal las cuestiones relativas al etiquetado de productos y regula aspectos como el «grooming», la práctica en la que adultos se hacen pasar por menores para contactar con ellos.

Y destacó igualmente que la norma regula las «cajas botín» de los videojuegos, que incentiva a los menores a comprar productos ya sea con dinero real o virtual.

Aunque «nos hubiera gustado legislar el ‘scroll’ infinito, por ejemplo, una patrón muy adictivo que figura en todas las redes», reconoció el secretario de Estado, quien dijo, aún así, que se va a plantear en la estrategia nacional de entornos digitales. EFE

