España estudia con Serbia «nuevas fórmulas» para el Líbano tras el fin de la FINUL

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Zagreb, 3 jul (EFE).- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, trasladó este viernes al presidente serbio, Aleksandar Vucic, la voluntad de su país de cooperar bilateralmente para contribuir a la estabilidad en Oriente Medio tras el fin de la misión de la ONU en el Líbano (FINUL)

Robles fue recibida hoy por Vucic en Belgrado, antes de participar ambos mandatarios en una ceremonia de entrega de sendas condecoraciones a título póstumo al sargento serbio Milovan Jovanovic, fallecido el pasado 4 de junio tras un ataque contra los cascos azules en la base ‘Miguel de Cervantes’, en el sur del Líbano.

La viuda del soldado recibió de manos de la ministra española la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Amarillo, mientras que Vucic le impuso la Orden de la Estrella de Karadjordje de Primera Clase.

Robles destacó la importante labor de los cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL, por sus siglas en francés, o UNIFIL, por sus siglas en inglés), de quienes afirmó que «demuestran cada día su profesionalidad pero, sobre todo, su compromiso con la paz y la defensa de los valores democráticos”.

De acuerdo con la última prórroga aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandato de la UNIFIL concluye el próximo 31 de diciembre, fecha a partir de la cual se iniciará un proceso para retirar de manera ordenada y segura a los cascos azules en el lapso de un año.

Desde que Serbia se integró al Sector Este de la misión, bajo mando de España, la cooperación de las Fuerzas Armadas de ambos países «ha sido estrecha», resaltó el Ministerio de Defensa español en un comunicado.

Sin embargo, dada la gravedad de la situación en la zona —donde los intercambios de ataques entre el Ejército israelí y la milicia chií Hizbulá se han cobrado la vida de decenas de personas, entre ellas la de Jovanovic— la seguridad en la región «sigue siendo una utopía».

Ante el incierto futuro del Líbano tras la finalización de la misión de la ONU, Robles abogó por buscar «nuevas fórmulas de cooperación» para «aprovechar la experiencia y la capacidad demostradas por las Fuerzas Armadas en la ‘Blue Line’ (Línea Azul) en beneficio de la población».

El sargento Jovanovic falleció en un hospital de Beirut a raíz de las heridas sufridas cuando un proyectil de mortero impactó en la base dirigida por España. En el mismo ataque resultaron heridos dos militares españoles y un salvadoreño.

La FINUL abrió una investigación y hasta el momento no ha atribuido la autoría a ningún actor concreto. Israel acusó en su momento Hizbulá de haber lanzado los morteros.

Vucic agradeció a Robles su viaje a Belgrado, en el que estuvo acompañada por once militares españoles que fueron compañeros de Jovanovic, un gesto que el presidente serbio calificó de “profunda humanidad y honor de aliados”.

A pesar de la alta tensión en la región, los cerca de 11.000 cascos azules de la UNIFIL siguen realizando patrullas en la línea fronteriza entre Israel y el Líbano. EFE

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