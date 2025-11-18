España estudia pasos tras cancelación del contrato a Telefónica con equipos de Huawei

1 minuto

Berlín, 18 nov (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, indicó este martes que su Gobierno estudia los próximos pasos a dar tras la cancelación del contrato que se había adjudicado a Telefónica, que incluía el uso de equipos de la empresa tecnológica china Huawei.

«Cumplimos nuestra palabra, dijimos que desharíamos el contrato, lo hemos deshecho y ahora veremos los próximos pasos», dijo López a EFE en los márgenes de la Cumbre de Soberanía Digital Europea en Berlín sobre el contrato que, según se anunció en septiembre, se iba a cancelar por «criterios de soberanía estratégica europea y española».

El contrato de 10 millones de euros con Telefónica estaba destinado al fortalecimiento de la red pública de fibra óptica de Red.es y, para ello, se iba a usar una tecnología equipada con componentes del fabricante chino.

Según dijo el lunes la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González de Veracruz, el contrato «no estaba adjudicado del todo» y «no estaba firmado». EFE

