España evita a Francia y Alemania hasta semifinales y a Argentina y Brasil hasta la final

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Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La primera posición de España, en el grupo H, supone que irá por el lado del cuadro contrario de Argentina y Brasil, a los que no se les cruzaría hasta una hipotética final, igual que tampoco se vería las caras con Francia o Alemania, en el caso de avanzar rondas, hasta unas supuestas semifinales en el Mundial 2026.

El camino de España está relativamente marcado ya. Sabe que su primer adversario será Argelia o Austria, dependiendo de cuál de los dos sea segundo en el cuarteto J, el próximo 2 de julio en Los Ángeles, mientras asoman en su recorrido de octavos varias posibilidades, en el caso de pasar.

Son el segundo del grupo K (Portugal o Colombia, dependiendo de cómo sea su duelo directo de la última jornada) e Inglaterra, Ghana o Croacia, según sea el desenlace del grupo L.

Más allá, en cuartos, podrían aparecer Estados Unidos, Bosnia Herzegovina, Irán, Bélgica o Egipto, a falta de la conclusión de todos los grupos y de establecer los ocho mejores terceros, mientras que en semifinales ya sí podría enfrentarse a una de las grandes favoritas, como es Francia, Alemania o incluso Países Bajos o Marruecos, también por ese lado. EFE

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