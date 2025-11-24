España exhibe en Quito sus mejores vinos, embutidos y aceites en una feria culinaria

Quito, 24 nov (EFE).- La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ecuador celebró este lunes una feria gastronómica en el corazón de Quito para exhibir algunos de los mejores embutidos, vinos y aceites del país ibérico, y acercar su cultura culinaria al público ecuatoriano.

La cita, en la que participaron empresas como Dibeal, Charcutería Noel, El Coto de Rioja, Freixenet o Marqués de Riscal, reunió a altos representantes del sector hostelero y de importación, así como a personal diplomático y medios de comunicación.

El Embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga, explicó a EFE que esta feria pretende «promocionar la comida española» y generar relaciones comerciales entre distribuidores, restaurantes y ‘caterings’ para conseguir que los productos lleguen a todos los restaurantes y hoteles de Quito, capital del país andino.

Esa es también la intención de comerciales como Diana López, jefa de embutidos y quesos de la empresa Dibeal, entidad encargada de importar y comercializar productos españoles en Ecuador.

«Lo que hacemos es dar a conocer vinos, embutidos, quesos, aceite, aceitunas… queremos poder llevar esta gastronomía al consumidor ecuatoriano» a través de los hoteles y restaurantes de la capital, dijo.

A propósito de que Extremadura fue la región invitada, el evento contó con un espectáculo culinario a cargo del chef extremeño Francisco Romero, jefe de cocina del Parador de Cáceres, quien llevó a la cita gastronómica los sabores y técnicas más representativos de su tierra.

Yturriaga matizó que en España hay unos 500.000 ecuatorianos y en Ecuador hay 70.000 españoles, por lo que los lazos entre ambos países son muy fuertes y la comida es un pilar fundamental de esos vínculos. EFE

