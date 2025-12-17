España explora en Italia avances ferroviarios para implantar alta velocidad de 350 kms/h

2 minutos

Roma, 17 dic (EFE).- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitó este miércoles la planta de Hitachi Rail, empresa japonesa fabricante de trenes, en Italia para conocer los últimos desarrollos tecnológicos del sector de cara a su incorporación a la alta velocidad española, con el fin de dar el salto de los 300 a los 350 kilómetros por hora.

«Estamos conociendo el material disponible que hay en el mundo para una red de 350 kilómetros por hora», explicó Puente a los medios en Pistoia, la localidad toscana próxima a Florencia donde se ubica la planta de Hitachi Rail, que fabrica trenes tanto de alta velocidad como híbrido-eléctricos, regionales y suburbanos.

El ministro de Transporte recordó que la alta velocidad ferroviaria española está iniciando un proceso de transformación de su red para llegar a los 350 kilómetros por hora de velocidad máxima.

Mientras tanto, «seguimos haciendo crecer la red ampliándola de los 4.090 kilómetros actuales a los 5.000 a los que llegaremos en aproximadamente seis o siete años», agregó.

El ministro, acompañado de representantes de Renfe, recorrió hoy las instalaciones de Hitachi, que cuenta con 290.000 metros cuadrados, centrándose en la fabricación del modelo ETR1000, un tren de alta velocidad que opera en diferentes países europeos, incluyendo España, y que puede adaptarse a distintos voltajes y normas de señalización, informó el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Esta visita institucional forma parte de una serie de viajes que Puente está cursando a varios países, el último de ellos China, para conocer de primera mano los últimos avances en I+D+i del sector ferroviario y valorar su introducción en la alta velocidad española. EFE

sam

(foto)