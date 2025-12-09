España expresa su condena rotunda al intento de toma del poder por la fuerza en Benín

Madrid, 9 dic (EFE).- El Gobierno de España ha expresado este lunes su condena rotunda al intento de toma del poder por la fuerza en Benín y ha exigido la restauración inmediata del orden democrático y constitucional.

«España está firmemente comprometida con la democracia en Benín y espera un rápido restablecimiento de la normalidad institucional», ha señalado el Gobierno español en un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El G​obierno ha indicado que está siguiendo la situación de los españoles presentes en el país a través de la Embajada de España en Abuya y el Consulado General de España en Lagos que, según recoge el comunicado, «están tomando las medidas oportunas en función de la evolución de los acontecimientos».​

Un grupo de militares irrumpió el domingo con un mensaje en la radiotelevisión pública RTB para afirmar que un llamado Comité Militar para la Refundación de la República había decidido destituir al presidente, Patrice Talon, y tomar el control del país.

Tras varias horas de confusión, las autoridades utilizaron ese mismo medio para señalar que la intentona había fracasado. EFE

