España expulsa al embajador de Nicaragua tras «injusta expulsión» del español en Managua

Madrid, 26 ene (EFE).- El Gobierno español ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en «estricta reciprocidad» por la «injusta expulsión» de su embajador en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, informaron este lunes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La orden de expulsar al actual embajador de Nicaragua en España, Maurizio Carlo Gelli, y a otro diplomático de la legación nicaragüense fue dada ayer, domingo, aunque no ha trascendido hasta este lunes.

En cuanto al embajador español en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, llevaba menos de dos meses en el puesto.

«El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua», aseguró el Ministerio de Exteriores.

Las tensiones entre ambos países han sido constantes en los últimos años y en 2021 el régimen de Daniel Ortega denunció «la continua intromisión» de España en los asuntos internos de Nicaragua.

En respuesta, el Gobierno español llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y rechazó de forma «tajante» las acusaciones del Gobierno nicaragüense.

Posteriormente, en 2023, el Gobierno de Nicaragua expulsó y despojó de su nacionalidad a centenares de diplomáticos, ex funcionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros.

Ante esta situación, España ofreció la nacionalidad española a todos ellos, además de a otros opositores aún encarcelados en Nicaragua.

Además, en marzo del año pasado, el Congreso español aprobó una proposición no de ley, apoyada por los principales partidos del Gobierno y de la oposición, para condenar la «sistemática» violación de derechos humanos en Nicaragua, exigir el cese inmediato de la represión e impulsar en la UE el aumento de sanciones contra el régimen nicaragüense. EFE

