España extradita a Portugal a seis acusados de trata de personas para explotación laboral

Lisboa, 3 sep (EFE).- La Policía lusa confirmó este miércoles que los seis detenidos en Logroño (España) acusados de formar parte de un grupo sospechoso de trata de personas para explotación laboral fueron extraditados a Portugal, donde recibieron varias medidas cautelares.

Tres de los acusados fueron enviados a prisión preventiva, uno está en prisión domiciliaria con vigilancia electrónica y dos tienen la obligación de presentarse periódicamente al juzgado y prohibición de contacto con las víctimas, indicó la Policía Judicial (PJ) en un comunicado.

El pasado 11 de junio se desarrolló en Logroño la operación Manos Duras, que contó con la colaboración de la Policía Judicial y la Guardia Civil española, e incluyó varias búsquedas domiciliarias y no domiciliarias para desmantelar un grupo sospechoso de trata de personas para explotación laboral.

Durante la operación se liberó a cinco víctimas, de entre 25 y 58 años.

El grupo, de carácter familiar, constaba de cinco hombres y una mujer, con edades entre los 22 y los 54 años, que reclutaban en Portugal «de forma concertada, desde hace varios años, a personas vulnerables, con carencias económicas y en procesos de exclusión social».

Las engañaban con promesas de empleo bien remunerado, para posteriormente explotarlas en trabajos agrícolas en varias zonas de España.

Las víctimas vivían «en deplorables condiciones de habitabilidad y alimentación, bajo constante amenaza y coacción, quedándose con la casi totalidad de los ingresos obtenidos mediante la apropiación del dinero que los empresarios les entregaban para el pago de los salarios», detallaron las autoridades portuguesas. EFE

