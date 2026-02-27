España extradita a Portugal a un presunto narcotraficante que operaba en Lisboa

Lisboa, 27 feb (EFE).- Las autoridades españolas entregaron a la Policía Judicial (PJ) de Portugal a un ciudadano extranjero acusado de narcotráfico y de formar parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas en Lisboa.

La PJ indicó en un comunicado que el acusado fue detenido en el aeropuerto de Madrid por la Policía Nacional española cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a un país de América Latina.

En el curso de la investigación se pudo determinar que el extraditado formaba parte de un grupo dedicado a la recepción de paquetes que contenían estupefacientes y a su posterior distribución en el área de Lisboa, recurriendo a esquemas de ocultación y fraccionamiento.

Además, durante la investigación se incautaron cantidades «muy significativas» de hachís, marihuana, heroína, anfetaminas y MDMA.

El detenido, de 25 años, fue sometido el jueves a un primer interrogatorio judicial y permanecerá en prisión preventiva. EFE

