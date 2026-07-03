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España felicita a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones en Perú

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Madrid, 3 jul (EFE).- El Gobierno felicitó este viernes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por su victoria en las pasadas elecciones y reafirmó su voluntad para España y el país andino de que continúen «profundizando» sus relaciones bilaterales y en la «construcción» del espacio iberoamericano.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español, el Ejecutivo comunicó también su felicitación al pueblo peruano por el desarrollo de un proceso electoral que contó con el apoyo de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, de las que España formó parte.

Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos. EFE

cjr/ros/cma/ajs

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