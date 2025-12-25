España felicita a ´Tito´ Asfura por su victoria en las elecciones en Honduras

1 minuto

Madrid, 25 dic (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de España felicitó este jueves al ganador de las elecciones presidenciales en Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, una vez terminado el recuento por parte del Consejo Nacional Electoral, y expresó «su total disposición» a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno del país.

En un comunicado, el Gobierno español muestra también su confianza en que los procesos de impugnación iniciados durante el recuento se resuelvan «con la máxima transparencia».​

El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras presidente electo del país, tras haber cosechado el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. EFE

