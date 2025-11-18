España firma nueva agenda de desarrollo en Colombia con 150 millones de euros para la paz

Madrid, 18 nov (EFE).- Los gobiernos de España y Colombia firmaron una nueva acta de cooperación para impulsar la agenda de desarrollo en el país sudamericano con un aporte inicial de 150 millones de euros, destinados a programas para la paz y la igualdad de género, entre otros.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, se reunieron este martes en Madrid en la II Comisión de Alto Nivel (CAN), el máximo mecanismo político bilateral, y firmaron el acta de cooperación que determinará sus relaciones hasta 2027.

Ahí se incluye ese aporte inicial de 150 millones de euros, «destinados a programas en territorios colombianos relacionados con la paz, la igualdad de género, el derecho al agua y el desarrollo económico inclusivo», informó hoy la Cancillería colombiana.

Para Villavicencio, la reunión de hoy supone «un paso decisivo para profundizar el diálogo político y dinamizar iniciativas conjuntas en áreas prioritarias para ambos países».

Los gobiernos de ambos países incluyeron en esta nueva agenda la Seguridad y Defensa como otro de los ejes, «lo que permitirá un diálogo estratégico más amplio y complementará los mecanismos ya existentes entre los dos gobiernos», añadió la cancillería, que informó de que la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel tendrá lugar en Bogotá.

Además, ambos países quieren «profundizar la cooperación económica y comercial, diversificar mercados, promover la inversión sostenible y dinamizar el turismo bilateral», agregó. EFE

