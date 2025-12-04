España firma un acuerdo con EEUU para cooperar en la celebración de su 250º aniversario

2 minutos

Washington, 4 dic (EFE).- La Embajada de España en Estados Unidos anunció un acuerdo de cooperación con America250, la comisión nacional creada por el Congreso para el 250º aniversario de la independencia del país, con objeto de colaborar en actos conmemorativos e iniciativas con motivo de la fecha.

El acuerdo busca honrar los lazos históricos entre España y EE.UU., que colaborarán en la preparación diferentes eventos y programas culturales sobre la efeméride.

«El memorando destaca la oportunidad única que brinda el 250º aniversario para reconocer la contribución de España a la fundación de Estados Unidos y poner de relieve las estrechas conexiones entre ambas naciones», explicó la embajada española.

Con este acuerdo se busca poner de manifiesto el compromiso de España, que dio apoyo a la independencia de EE.UU. en el siglo XVIII, con el conocimiento histórico, los intercambios culturales y la celebración de un pasado compartido con mirada al futuro.

La embajadora de España en EE.UU., Ángeles Moreno Bau, firmará el próximo lunes 8 de diciembre el acuerdo con la presidenta de America250, Rosie Rios.

America250 es una iniciativa nacional bipartidista creada para coordinar la conmemoración del 250 aniversario de independencia de EE.UU. en 2026.

La comisión ya ha firmado acuerdos con otros gobiernos como Irlanda e Irlanda del Norte, así como con ONGs y centros culturales.

El próximo 4 de julio, Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de su Declaración de Independencia y el presidente, Donald Trump, y su equipo están preparando eventos de todo tipo.

El mandatario quiere que sea una celebración durante todo el año y que recorra todo el país desde el Día de los Caídos, el 25 de mayo, hasta el Día de la Independencia. EFE

ecs/asb/plv