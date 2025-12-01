España fue el destino europeo más popular del tráfico aéreo alemán en el verano de 2025

Berlín, 1 dic (EFE).- España fue el verano pasado el destino europeo más popular en el tráfico aéreo alemán, con 10,5 millones de pasajeros de los alrededor de 68,5 millones que despegaron entre abril y octubre de 2025 desde los principales aeropuertos alemanes hacia el extranjero, según datos que publica este lunes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Así, el número de viajeros que partieron en verano a España desde aeropuertos alemanes creció un 1,5 % respecto al año anterior, y fue ligeramente superior -un 1,0 %- al de ese mismo periodo de 2019, el año anterior a la pandemia del coronavirus, que trajo consigo un desplome generalizado de la cifra de pasajeros.

El segundo destino europeo más frecuentado por los viajeros aéreos procedentes de Alemania entre abril y octubre pasado fue Turquía, con 7,7 millones de pasajeros, un 7,8 % más que en el verano de 2024 e incluso un 33,7 % más que en el mismo periodo de 2019.

Italia fue el tercer destino aéreo más popular dentro de Europa para los pasajeros de Alemania, con 5,3 millones de viajeros, un 4,9 % más interanual, pero un 5,8 % menos respecto al verano de 2019.

Al igual que Turquía, Grecia también superó con creces los niveles del verano de 2024 -en un 6,7 %- y del mismo periodo de 2019 -un 27 %-, con 4,5 millones de viajeros desde aeropuertos alemanes.

En el tráfico intercontinental, Estados Unidos siguió siendo el destino más popular en el verano de 2025 para los viajeros procedentes de Alemania, a pesar de que su número retrocedió un 1,4 % interanual, hasta los 4,5 millones, lo que supone un 3,6 % menos respecto a ese mismo periodo de 2019.

El segundo destino más popular fuera de Europa fue Egipto, con 1,4 millones de viajeros, un 12,3 % más interanual y un 15,0 % más que en el verano de 2019.

En general, alrededor de 68,5 millones de pasajeros despegaron entre abril y octubre de 2025 desde los principales aeropuertos alemanes hacia el extranjero, 3 millones o un 4,6 % más interanual, pero un 2,8 % por debajo del nivel récord del verano de 2019, el año previo a la pandemia.

En tanto, el volumen de pasajeros en el tráfico aéreo interno alemán disminuyó un 0,7 % en comparación con el verano de 2024, lo que supone alrededor de 37.000 pasajeros menos, hasta los 5,3 millones.

Así, el número de pasajeros en vuelos nacionales fue un 54,9 % inferior al de los viajeros en el verano de 2019.

El número de pasajeros total -sumados los vuelos nacionales y al extranjero- aumentó entre abril y octubre de 2025 un 4,2 % respecto al año anterior, hasta los 73,7 millones, lo que supone un 10,2 % menos en comparación con verano de 2019. EFE

