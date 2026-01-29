España fue el país que más inversión del BEI recibió en 2025, con 13.800 millones de euros

4 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) invirtió 13.800 millones de euros en España en 2025, la cifra más alta entre los países de la Unión Europea y casi un 14 % del total de 100.000 millones en financiación canalizados por el banco público, en línea con el porcentaje del año anterior.

De esta inversión, 2.900 millones de euros procedieron de fondos de recuperación pospandemia que fueron trasladados a la economía española a través del BEI, lo que explica en parte que España se sitúe a la cabeza en la financiación, según los resultados de 2025 publicados hoy por la institución.

«El 2025 ha sido un año récord para el BEI en España debido a dos razones fundamentales. Una, la fuerza y el dinamismo de la economía española, que tiene una demanda de inversión en proyectos de gran calidad. Y en segundo lugar, por una situación que no se va a prolongar de forma indefinida (…) que es la aplicación de los préstamos Next Generation EU», dijo en declaraciones a la prensa la presidenta del BEI, Nadia Calviño.

Estos préstamos del fondo de recuperación poscovid empezaron a canalizarse en 2025 a través del BEI en las distintas Comunidades Autónomas, añadió la exvicepresidenta del Gobierno español, quien consideró que «es pronto para saber cómo irá desarrollándose el negocio en 2026» en España.

Por detrás de España se sitúan Francia, segundo receptor en términos absolutos con 13.121 millones de euros, incluidos 121 millones de fondos de recuperación; Italia (12.343 millones de euros, de los cuales 343 millones de fondos poscovid), Alemania (10.400 millones), Polonia (8.000 millones de euros) y Países Bajos (4.100 millones).

Si no se tiene en cuenta la aportación del fondo de recuperación, España se situaría como tercer mayor beneficiario por detrás de Francia e Italia, según los datos del BEI, que presentará el próximo 9 de febrero en España los resultados del país para cada área de financiación.

Cifra récord en 2025

En conjunto, el BEI invirtió en 2025 una montante «récord» de 100.000 millones, por encima de los 89.000 millones de 2024, y prevé mantener este volumen también en 2026, según explicó Calviño en una rueda de prensa.

Casi un 60 % (57.000 millones de euros) del total se destinó a proyectos «verdes» y, dentro de este capítulo, un volumen «récord» de 11.600 millones de euros se dedicaron a redes y almacenamiento de energía que, según estimaciones del BEI, ayudarán a construir o actualizar 56.000 kilómetros de tendido energético, incluido el interconector del Golfo de Vizcaya entre la península ibérica y Francia.

El año pasado la entidad puso además el marcha el programa de inversión en tecnología e innovación TechEU, con el que ya ha invertido 22.400 millones y espera movilizar al menos 250.000 millones hasta 2027.

Defensa y vivienda

El principal cambio fue, sin embargo, el aumento de la inversión destinada a seguridad y defensa, que se cuadruplicó hasta los 4.000 millones de euros, por encima del objetivo previsto después de que el BEI acordase ampliar los proyectos elegibles para recibir fondos.

Con ello, la entidad ha alcanzado la meta que se había fijado para 2026 de destinar a este área un 5 % de la inversión total, y Calviño dijo que, si bien es pronto para anticipar como evolucionarán las inversiones y contratos, no excluye que ese objetivo sea revisado al alza.

Los proyectos en este área incluyen campos militares, investigación y desarrollo en sistemas de radares y aviación, sensores para la protección de activos submarinos, infraestructura se seguridad o capacidades en el espacio, entre otros.

En materia de vivienda, el BEI logró movilizar 5.000 millones a través de su Plan de Vivienda Asequible y Sostenible, en particular para innovación, renovación y nuevos edificios, casi un 50 % más que el año anterior y una cifra que el banco prevé aumentar.

«Prevemos seguir en esta línea ascendente también en 2026», dijo Calviño, quien subrayó que España es uno de los «principales mercados» en los que está actuando en BEI, con «proyectos importantes en Barcelona» y proyectos de innovación que están experimentando con nuevos materiales y en renovación de vivienda.

Asimismo, el BEI destinó el año pasado 16.000 millones de euros en garantías y financiación de capital para pequeñas empresas y «start-ups» a través del Fondo Europeo de Inversión, su subsidiaria de inversión de riesgo; así como 9.000 millones a inversiones fuera de la UE. EFE

lpc/asa/jgb