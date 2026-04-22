España fue el país que más quejas registró con la defensora del pueblo europeo en 2025

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Bruselas, 22 abr (EFE).- Los ciudadanos españoles fueron los que más quejas sobre mala administración de las instituciones comunitarias presentaron a la defensora del pueblo europeo durante 2025, hasta 455 (un 14 % del total de la Unión Europea), según revela el informe anual de actividad de la defensora del pueblo europeo, un cargo que ocupa la portuguesa Teresa Anjinho.

De las 455 quejas presentadas desde España, 56 resultaron en la apertura de una investigación, seguida de Alemania, con 351 quejas y 53 investigaciones abiertas, y Polonia, con 233 quejas y 11 investigaciones.

En total, el organismo gestionó durante el pasado año 3.490 quejas, un 54 % más que en 2024, y abrió 492 investigaciones, un 19 % más, la mayoría sobre entidades como la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior o Frontex.

«Se cree que este elevado aumento es debido en parte a herramientas de inteligencia artificial que sugieren acudir a la defensora del pueblo europeo cuando la gente busca ayuda en relación a la administración de la Unión Europea», señala el informe.

La mayor parte de las consultas, hasta un 38 % del total, se refirieron a cuestiones de transparencia y rendición de cuentas, seguidas por quejas relacionadas con la «cultura de servicio» (como la falta de respuesta a requerimientos de información) y las relacionadas con la gestión adecuada de los procedimientos de infracción.

«Las instituciones mostraron una gran tendencia a seguir las propuestas de solución de la defensora del pueblo durante las investigaciones (89 %) y las sugerencias de mejora (78 %) al término de las mismas», defiende el informe.

El reporte anual señala también casos en los que su intervención ha facilitado acceso a documentos solicitados por el público, como sucedió con información relativa a las condiciones de recepción de migrantes en Chipre o sobre el expediente abierto a Hungría por sus violaciones del Estado de derecho.

La entidad también abrió una investigación de oficio sobre cómo quince agencias comunitarias gestionan los casos de puertas giratorias para los exaltos cargos, propuso medidas para mejorar la elaboración de leyes de carácter urgente por parte del Ejecutivo comunitario y revisó el acceso a documentos como un informe de evaluación de riesgos de la red social X y a un mensaje de texto relacionado con las negociaciones sobre el acuerdo comercial UE-Mercosur. EFE

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