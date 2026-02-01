España gana a Argentina y pierde con Australia para finalizar sexta en Singapur

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- La selección española de rugby 7 ha quedado este domingo sexta del torneo de Singapur, tercera etapa de la fase regular de las Series Mundiales, al cabo de una segunda jornada en la que ha vencido a Argentina (26-12) y ha perdido frente a Australia por idéntico resultado.

La pareja conformada por Enrique Bolinches y Jeremy Trevitchik en el costado izquierdo del ataque español marcó las diferencias de inicio en el duelo contra Argentina, ya que dos acciones idénticas -descarga del delantero valenciano para el ala marbellí- supusieron dos marcas para los ‘Leones’ en la primera parte (14-5).

Marcos Moneta había acortado distancias para Argentina con una carrera de setenta metros y, en el comienzo del segundo periodo, Trevithick completó su triplete y el ‘Rayo’ argentino posó su segundo ensayo justo antes de que Juanchín Ramos sellase el triunfo español tras quebrar a Lucho González con un contrapié (26-12).

España se enfrentó a Australia en el duelo por la quinta plaza que comenzó de forma inmejorable, ya que Ramos palmeó el saque de centro hacia Josep Serres, que dividió a la defensa rival y cedió a Trevithick, quien posó su sexta marca del fin de semana, la que lo ha convertido en el mejor anotador del torneo.

Los oceánicos reaccionaron, sin embargo, con solvencia a esta desventaja tempranera con marcas de Dietrich Roache, Aden Ekanayake y Henry Hutchison que dejaban el partido casi sentenciado al descanso (5-19), antes de que Antón Legorburu y William Cartwright sellasen el tanteo en la segunda mitad (12-26).

Los diez puntos que suma España con su sexta plaza en Singapur elevan su total de la temporada hasta los veintiséis, lo que le permite abandonar la octava y última posición de la tabla, que ahora ocupa Gran Bretaña con veintidós. EFE

