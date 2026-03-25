España ha redirigido 3.200 millones de Cohesión a las nuevas prioridades europeas

4 minutos

(Actualiza con detalles sobre la cifra de España)

Bruselas, 25 mar (EFE).- España ha redirigido 3.200 millones de euros de su presupuesto actual dentro de la Política de Cohesión a las nuevas prioridades de la Unión Europea, que son la competitividad económica, la seguridad y la defensa, la vivienda, la resiliencia hídrica y la seguridad energética.

Así lo ha detallado el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Política de Cohesión, Raffaele Fitto, en una rueda de prensa en la que, junto a la vicepresidenta de Empleo, Roxana Minzatu, han detallado cómo se han reasignado estas ayudas desde que a finales de 2025 se incentivó su uso para nuevos ámbitos que el bloque considera estratégicos.

En concreto, España ha redirigido 2.137 millones al ámbito de la competitividad, 475 millones a la seguridad y defensa, 268 millones a vivienda, 181 millones a energía y 180 millones a resiliencia hídrica. Para ello, las autoridades españolas han enmendado dos planes nacionales y 26 autonómicos.

España es el tercer país que más fondos ha redirigido a estas prioridades después de Polonia, con 8.000 millones con un «fuerte foco» en defensa; e Italia, con más de 7.000 millones. Tras España se encuentran Portugal (2.500 millones) y Alemania y Grecia con casi 2.000 millones.

En total, los veinticinco Estados miembros que se han acogido a esta posibilidad han redistribuido un total de 34.600 millones gracias a la enmienda de 186 programas de Cohesión nacionales y regionales.

La Política de Cohesión representa con 368.000 millones en el periodo 2021-2027 un tercio del presupuesto comunitario y está compuesta por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Transición Justa (FTJ).

España tiene asignados para estos siete años un total de 35.500 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 23.400 millones, corresponden al FEDER; 11.300 millones al FSE y 868 millones al FTJ.

Bruselas propuso en abril de 2025 una serie de incentivos y flexibilidades para que los Estados miembros canalizaran parte de estos fondos a nuevas prioridades del bloque puesto que, en palabras de Fitto, «el mundo ha cambiado» desde que la vigente Política de Cohesión fue diseñada.

«El mundo ahora es muy diferente al que teníamos cuando se adoptó. Seguir invirtiendo de acuerdo a las prioridades de 2019 y 2020 ya no es posible. El mundo ha cambiado y sigue cambiando», expresó el vicepresidente italiano.

Así, la mayor parte del dinero redirigido por los Estados miembros se ha canalizado al refuerzo de la competitividad económica a través de tecnologías críticas, innovación y el desarrollo de capacidades de los trabajadores (15.200 millones).

Por otro lado, otros 11.900 millones de la Política de Cohesión se han reasignado a la mejora de las capacidades industriales de defensa, la movilidad militar o la preparación civil.

Esta ha sido la opción elegida principalmente por países del Norte y del Este del club, según detalló Fitto en la comparecencia de prensa, en la que admitió que dirigir fondos regionales a defensa es una decisión «sensible» pero que corresponde a las autoridades nacionales.

Por último, los socios del bloque han transferido 3.300 millones de sus fondos de Cohesión a políticas de vivienda e inclusión social, 3.100 millones a la resiliencia hídrica y la mejora de la gestión del agua y 1.200 millones a la seguridad energética y la descarbonización industrial.

A juicio de la vicepresidenta Minzatu, esto confirma que la Política de Cohesión es «más fuerte» porque «demuestra claramente que es una herramienta con la que la UE y sus Estados miembros pueden responder con agilidad y de manera oportuna a nuevas prioridades». EFE

asa/mb/jgb