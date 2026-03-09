España impulsa con otros 8 países una plataforma de titulizaciones para crédito a pymes

2 minutos

Bruselas, 9 mar (EFE).- España y otros ocho países, entre ellos Alemania, Francia e Italia, impulsarán la creación de una plataforma de titulizaciones para incrementar la financiación de empresas, especialmente pymes, dentro del llamado Laboratorio de Competitividad con el que los Estados miembros que lo desean puedan avanzar voluntariamente con medidas para profundizar los mercados de capitales.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presentó este lunes al resto de titulares de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) el proyecto para crear dicha plataforma de titulizaciones que, además de España, cuenta con el apoyo de Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos

“La plataforma de titulización es la próxima gran iniciativa para liberar crédito a nuestras empresas, especialmente a las pymes”, expresó el ministro español en un comunicado en el que el Ministerio de Economía también resalta que la medida «tiene un gran potencial» y sería complementaria a las actuaciones que promueve la Comisión Europea.

Así, los países implicados han acordado crear un equipo técnico público-privado para «definir el diseño de la plataforma y el primer proyecto piloto», cuya presentación está prevista en otoño.

Con esta plataforma, los socios europeos que participan tienen el objetivo triple de ampliar el número de originadores y países que acceden al mercado, desarrollar una base inversora paneuropea más amplia y fomentar titulizaciones transfronterizas.

En una rueda de prensa posterior al Eurogrupo, el presidente de este foro, Kyriakos Pierrakakis señaló sobre esta medida que «las iniciativas que lideran los Estados miembros son un complemento importante al esfuerzo» que realiza la UE para profundizar los mercados de capitales en el continente.

«El punto de información de hoy garantizó que todos los países están informados y los Estados miembros interesados tendrán la oportunidad de unirse. Espero que podamos pronto hacer balance sobre nuevos progresos», indicó Pierrakakis. EFE

asa/lpc/fpa