España impulsa el multilateralismo en Panamá en un foro económico internacional

Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López, dijo este martes que el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se inaugura el miércoles en Panamá, ofrece la oportunidad de poner en valor la importancia del orden multilateral basado en reglas, frente a las políticas proteccionistas.

López, en declaraciones a periodistas poco antes de presidir un encuentro empresarial binacional en la capital panameña, afirmó que «como ocurre con España y también con Panamá y todos esos países que van a asistir al foro mañana, somos unos firmes convencidos de ese orden multilateral basado en reglas, de ese multilateralismo».

Y por tanto, exhortó a los países que están convencidos en eso a hacer una lectura positiva de este orden y «poner en valor todo lo que ello significa en términos no solo de estabilidad puramente política, sino también estabilidad económica».

En el foro, que se extenderá hasta el jueves y al que se espera la asistencia de 2.500 personas, se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF, que lo organiza.

López alertó sobre una serie de «tensiones políticas que están poniendo en jaque, digamos, el multilateralismo o el orden comercial basado en reglas tal y como lo veníamos conociendo en los últimos 50 años, tras el periodo de las guerras mundiales».

La secretaria de Estado indicó en ese sentido que «evidentemente una de las cuestiones que nos preocupan precisamente es esa nueva etapa de proteccionismo comercial por parte de la Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump».

Resaltó que con este proteccionismos también de alguna manera «se tambalean algunos cimientos que ya se habían venido fijando», pero que frente a ello se encuentra «la relación transatlántica que es fundamental para España y para Europa», la cual, destacó, hay que «hacer todo lo posible para preservarla y en la voluntad de España y de Europa está la negociación».

Así, valoró que «ante los riesgos lo que tenemos que hacer es potenciar nuestras alianzas con los países que pueden ser amigos o aliados, como es claramente el caso de Panamá y, por supuesto, toda la región de América Latina». EFE

