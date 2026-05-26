España insiste en que la ampliación de la UE a Ucrania y los Balcanes se base en méritos

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Bruselas, 26 may (EFE).- El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, afirmó este martes que la ampliación de la UE a Ucrania y los Balcanes Occidentales debe estar basada en los méritos, y que el club comunitario también debe hacer reformas.

Sampedro respondió así a una pregunta sobre la propuesta de Alemania de que Ucrania se convierta en un “miembro asociado” de la UE, algo que ha rechazado Kiev.

“Creemos que todas las propuestas son bienvenidas a la hora de reflexionar sobre el momento en el que se encuentra la ampliación”, indicó Sampedro a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Asuntos Generales en Bruselas.

Sampedro afirmó que, en este momento, “se trata de trasladar ese imperativo que tiene la UE, estratégico, a nivel de inversión, de estabilidad en nuestra vecindad, de acompañar basado en un proceso de méritos a Ucrania, pero también a Moldavia, por supuesto a Montenegro y Albania, al resto de candidatos, en este proceso de ampliación”.

El secretario de Estado español valoró como “útil” en este periodo que muchos Estados miembros estén también reflexionando sobre “cuáles tienen que ser las reformas que la Unión Europea tiene que realizar para estar preparados” ante la futura ampliación.

“Estamos abiertos a todas las contribuciones y reflexiones. Para nosotros, lo importante es acompañar el impulso a la ampliación”, señaló.

Agregó que apoyan “firmemente” un proceso de ampliación con Ucrania o Moldavia que “esté basado en méritos, y que todas estas reflexiones “son útiles” ademas para pensar “cómo hay que reformar internamente”, de cara a que la UE este preparada para la ampliación.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya rechazó el pasado sábado la propuesta que hizo para su país el canciller alemán, Friedrich Merz, quien planteó que la nación invadida por Rusia pueda ser «miembro asociado» de la UE, iniciativa que el jefe de Estado calificó de “injusta».

Como «miembro asociado», Ucrania tendría el derecho de participar en las reuniones del Consejo Europeo y el Consejo de la UE, pero sin derecho de voto, además de dar acceso a escaños sin facultad de votar en el Parlamento Europeo y atribuir un miembro de la Comisión Europea sin cartera ni capacidad para participar en las votaciones.

Merz planteó crear ese estatus para Ucrania en una carta dada a conocer la semana pasada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Níkos Christodoulídis, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El canciller alemán defendió que ese estatus no implicaría hacer de Ucrania un «miembro ‘light'» o «devaluado» de la UE, pero iría «más allá del existente Acuerdo de Asociación”. EFE

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