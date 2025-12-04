España lamenta el bloqueo en la OSCE por el ataque ruso y pide relanzar la Organización

2 minutos

Viena, 4 dic (EFE).- España advirtió este jueves de que, casi cuatro años después de la invasión rusa de Ucrania, la OSCE está sumida en una grave crisis y un bloqueo, y pidió recuperar los valores con los que se fundó la Organización en 1975, como la integridad territorial de los Estados y el rechazo al uso de la fuerza.

«El bloqueo persistente ha llevado a nuestra organización a una posición muy difícil», señaló el secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez Belío, que lidera la delegación española en el Consejo Ministerial que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) celebra hasta este viernes en Viena.

Martínez se refirió, por ejemplo, a la necesidad de aprobar un nuevo presupuesto, que Rusia comenzó a bloquear en 2022, como algo «imprescindible» para preservar la OSCE.

En relación a la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania, Martínez señaló que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró recientemente en persona a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, su apoyo para «que alcance una paz justa, completa y duradera» que respete su independencia e integridad territorial.

El secretario de Estado resaltó que la actual coyuntura internacional debe ser un aliciente más para recuperar el «espíritu de Helsinki», donde se fundó la OSCE hace 50 años.

«Debemos encontrar soluciones que salvaguarden la continuidad de la inestimable tarea que la OSCE realiza en ámbitos como las misiones en Estados participantes», reclamó.

El «socavamiento» de las normas internacionales acordadas hace 50 años en Helsinki debe servir, dijo, para reivindicar con más fuerza el concepto de seguridad integral, cooperativa y basada en reglas de la OSCE.

En ese sentido, mostró el apoyo de España a las medidas para revitalizar la OSCE.

Además, Martínez abogó por seguir construyendo relaciones de cooperación con los socios mediterráneos y asiáticos, y afirmó que la seguridad del espacio OSCE (que abarca de Canadá a Rusia) «está íntimamente ligada a la del espacio mediterráneo».

Así, afirmó que, «tras dos años de violencia y violación de normas internacionales humanitarias en Oriente Próximo», el pasado noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2803 que, dijo, «podría devolver la paz y estabilidad a la región».

El secretario de Estado se refirió a la resolución basada en el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. EFE

