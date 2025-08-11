España lamenta la muerte del senador Miguel Uribe: «la violencia es inaceptable»

The Swiss voice in the world since 1935

Madrid, 11 ago (EFE).- El Gobierno español ha lamentado la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial, Miguel Uribe, víctima de un atentado el pasado mes de junio durante un mitin electoral, y ha subrayado que la violencia «es inaceptable» y no tiene cabida en nuestras sociedades.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo expresó además su solidaridad con la familia y amigos del senador así como con todo el pueblo de Colombia.

También el presidente del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamentó el fallecimiento de Uribe, a quien describió como una persona «valiente» y «defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos». EFE

