España lideró en 2025 la inversión extranjera en la República Dominicana

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Santo Domingo, 15 abr (EFE).- España lideró el año pasado, con 1.086 millones de dólares, la inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana, superando a los Estados Unidos, destacó este miércoles la Cámara de Comercio de España (Camacoes), que calificó como un «triunfo de la confianza binacional» dicho posicionamiento.

La cifra «histórica» de la inversión española representó el 21,5% del total captado por el país, colocándose por delante de Estados Unidos, que se situó en segunda posición con 1.042 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Camacoes, basados en un informe del Banco Central de a República Dominicana (BCRD).

Según los datos del banco emisor dominicano, la IED totalizó los 5.032,3 millones de dólares el año pasado, un aumento de 509,1 millones o un 11,3 % más, que en 2024.

El cambio en la jerarquía de la IED en el país «no es coyuntural, sino que se trata de un liderazgo resultado de una estrategia de arraigo de la empresa española en sectores estratégicos», destacó Camacoes en un comunicado.

«Estamos ante una consolidación del compromiso de largo plazo. España no solo trae capital, sino transferencia tecnológica y modelos de gestión sostenibles», señaló Paco Pérez, presidente de la entidad.

Según los datos, el capital español se ha invertido principalmente en los sectores turístico y el energético en el área de renovables, «reflejando un compromiso directo con la sostenibilidad y la modernización de la matriz energética dominicana», comentó Pérez.

«Existe un auge de la inversión en el sector de bienes raíces y construcción y completan el top cinco las inversiones referidas a servicios financieros y seguros y comercio, industria y zonas francas», agregó.

A juicio de la organización, el capital español ha sido determinante para el dinamismo de la economía local, superando ampliamente a otros actores internacionales en la puja por el mercado dominicano, dado que el tercer mayor inversor en 2025 fue Italia, con 371,6 millones de dólares, seguido de Panamá, en cuarto lugar con 268 millones, y México, con 266,3 millones.EFE

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