España lidera en el puesto 12 un índice de reputación entre los países de Iberoamérica

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Ciudad de Panamá, 08 jun (EFE).- España, en el puesto 12, es el mejor situado entre los países de Iberoamérica en un informe reciente sobre la reputación internacional en 2026 de la consultora Reputation Lab, que analiza las 60 mayores economías del mundo, mientras que al otro lado del Atlántico la mayor puntuación es para Perú, en el lugar 25.

Sobre los países de Iberoamérica, los resultados de 2026 colocan con «reputación fuerte» a España, en el puesto 12 subiendo dos posiciones, y a Portugal, en el puesto 14 tras subir un puesto.

Dentro de este grupo, en América el mejor situado es Perú en el lugar 25 con una «reputación moderada», al ascender 3 posiciones, y Brasil, con un prestigio «moderado» en el sitio 31, bajando 3 puestos.

Chile, por su parte, se sitúa en la posición 33 con una imagen moderada al subir 2 puestos; Argentina en el puesto 35 con una reputación moderada, ascendiendo 2 lugares; México en el 41 también con notoriedad moderada; y Colombia en el lugar 50, con prestigio «débil, sin movimiento en el ranking en 2026».

El análisis RepCore Nations 2026, elaborado por Reputation Lab tras una consulta realizada en 36 países sobre la reputación de 74 naciones, con un total de 124.014 valoraciones recogidas en encuestas online, muestra que la reputación media de las 60 mayores economías del mundo descendió 0,86 puntos respecto al año anterior, con una caída generalizada de la reputación internacional.

En ese sentido, de las 60 economías analizadas, «43 empeoran su reputación, 14 mejoran y solo 3 se mantienen estables», detalla en un comunicado la consultora, que evalúa el grado de admiración, respeto y confianza a que se hace acreedor un país según 22 atributos racionales que abarcan elementos económicos, políticos, sociales y culturales.

«El modelo (de evaluación) nos permite entender no solo cómo es percibido cada país en todas las variables, sino conocer también las expectativas de la opinión pública, es decir, qué atributos son más importantes para construir reputación», explicó a EFE Fernando Prado, socio de Reputation Lab.

En este último índice, las economías de los países con democracias estables lideran la reputación internacional en 2026, con Japón, Canadá, Suiza, Australia y Dinamarca en los primeros puestos, mientras Israel (57) e Irán (60) mantienen un deterioro reputacional. EFE

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