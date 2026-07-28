España lucha por ampliar avances contra los incendios y Francia teme por nueva ola de calor

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Más de 400 bomberos españoles se esforzaban este martes por ampliar los progresos contra los voraces incendios en las afueras de Madrid, mientras un esperado retorno del calor atizó los temores de un agravamiento de los fuegos que también azotan el sur de Francia.

«Después de un día muy complejo en el que se ha trabajado con muchísima intensidad para aprovechar la ventana de oportunidad que teníamos, hemos obtenido buenos resultados», aseguró a última hora del lunes el delegado del gobierno español en la región de Madrid, Francisco Martín.

Según el funcionario, sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer y durante la noche se desplegaron recursos «extraordinarios» y se establecieron «líneas de seguridad», incluidos «400 efectivos» para contener y extinguir el fuego.

Martín advirtió tras una reunión del Cecopi, el órgano de gestión de emergencias en España, que las condiciones climáticas, en especial la previsión de vientos desde el sur, pueden agravar el impacto de los fuegos en las próximas horas.

«Todo lo que no se haya podido contener pues podrá tener ciertas posibilidades de complicar de nuevo la situación», alertó, al destacar la importancia de los trabajos realizados durante la noche.

A los fuegos en los alrededores de Madrid se suma otro foco en el este del país, en Castellón.

La jornada de este martes será «absolutamente determinante», consideró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo esperar «controlar y dominar el fuego» antes del miércoles, para cuando hay «unas previsiones realmente desfavorables».

Para ese día se espera una nueva ola de calor que se podrá extender hasta el domingo con temperaturas de hasta 40 ºC.

Los incendios prendieron rápidamente por la vegetación seca por las sucesivas olas de calor y sequía que comenzaron en mayo.

En la zona de Madrid y sus alrededores, el fuego avanzó por decenas de miles de hectáreas y obligó a evacuar a 75.000 personas de sus casas o sus lugares de vacaciones.

En Cebreros, a unos 100 kilómetros de Madrid, el cielo estaba el lunes cubierto de humo blanco y olía a quemado.

Ese fuego, originado en la provincia de Ávila pero que se ha extendido a la región de Madrid, es el «mayor incendio forestal de la historia reciente» de España, con casi 50.000 hectáreas afectadas, afirmó el domingo el gobierno.

«Es desolador. Ciervos muertos, animales desaparecidos. Ahí arriba hay animales muertos, los tengo grabados», dijo a la AFP Karim Benali, un voluntario de la zona en una carretera cerca del municipio de Navaluenga.

Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, atribuyó la emergencia al cambio climático.

«No es una sucesión de episodios aislados», sino «la expresión más dolorosa de una emergencia climática», aseguró.

– Temor en Francia –

Al otro lado de los Pirineos, Francia enfrenta a las puertas de Burdeos uno de sus peores incendios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que ya arrasó 42.000 hectáreas –dos veces el área de la ciudad de Buenos Aires– y obligó a evacuar a 220.000 personas.

Con la ola de calor esperada a partir del miércoles, crecen los temores a un agravamiento de los incendios en las regiones más afectadas, particularmente Gironda, en el sudoeste.

«Las semanas que vienen serán duras y tenemos que aguantar», auguró el presidente francés, Emmanuel Macron, al visitar a los bomberos, y advirtió además que se deberá «reconstruir un bosque diferente» para adaptarlo al cambio climático.

En Le Porge, un municipio arrasado por el fuego, Manu Gonçalves reparte a bordo de su camión de comida raciones de pollo asado «a los bomberos que siguen en el frente» durante horas «sin siquiera descansar», explicó a la AFP.

En esta comuna, donde se concentran la mayoría de las 240 viviendas consumidas por los incendios, también hay críticas por la gestión de la emergencia.

«Tenemos un sentimiento de abandono» en beneficio de las casas de millonarios en Cap Ferret, en las inmediaciones, dijo a la AFP la consejera municipal Dorothée Benassy.

En la carretera que une su localidad con Saint-Jean-d’Illac, pueden verse decenas de kilómetros de bosque calcinado y aún humeante, así como varias casas destruidas donde se vislumbran fragmentos de una carretilla o un tobogán infantil.

Los bosques se prenden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos están muy secos desde hace meses, una sequía agravada por el cambio climático y las recientes olas de calor excepcionales.

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