España mantiene el esfuerzo con las lenguas cooficiales en UE pese a su ausencia en agenda

Bruselas, 26 ene (EFE).- El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, aseguró este lunes que España «no va a renunciar jamás» a lograr la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea y aseguró que es un tema que sigue tratando con sus homólogos aunque no figure en la agenda del primer Consejo de Asuntos Generales del año.

En declaraciones a su llegada a este Consejo en Bruselas, Sampedro subrayó que el hecho de que no esté en la agenda de la jornada «no significa que tenga menos atención», igual que sucede con otros «dossieres» como el presupuesto a largo plazo de la UE, y afirmó que ha tratado la cuestión con otros socios europeos en encuentros durante esta misma mañana.

«Es una decisión que requiere unanimidad, pero somos siempre optimistas al respecto», dijo el secretario de Estado, que no avanzó si durante este semestre pedirá a Chipre -país que ostenta la presidencia del Consejo hasta junio- que lo incluya en la agenda de una de las reuniones previstas.

«La presidencia chipriota está muy claramente informada de que esta es una prioridad española y que vamos a seguir trabajando en ello», precisó.

Fuentes españolas señalan, por otro lado, que prosigue también el diálogo que se abrió con Alemania el pasado mes de octubre para encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas oficiales distintas del español sean oficiales en la Unión Europea.

Alemania fue uno de los países reticentes a la propuesta de ampliar el catálogo de lenguas oficiales en la UE que propuso España y exige la unanimidad de los Estados miembros. EFE

