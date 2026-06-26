España movilizará un millón de euros para ayudar a Venezuela tras los terremotos

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Oviedo, 26 jun (EFE).- El Gobierno de España movilizará un millón de euros de financiación a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las «consecuencias se minimicen» tras los terremotos registrados en el país sudamericano.

Así lo ha anunciado este viernes en Oviedo (norte de España) el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha indicado que ha dado la orden para movilizar esta contribución financiera «en estas primeras horas».

Antes de participar en la inauguración de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el ministro ha señalado que el objetivo de estas ayudas es que las consecuencias «se minimicen», aunque, según ha advertido, ya se están viendo los efectos «devastadores» que han tenido los terremotos.

El vicepresidente del Gobierno, que ha trasladado un mensaje de acompañamiento a todos afectados, ha destacado que el Ejecutivo español está en permanente seguimiento de la situación e intentando entrar en contacto con todos los españoles que están en la zona afectada, sin haberlo conseguido con todos ellos.

A este respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado en las últimas horas de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos desaparecidos.

Cuerpo ha pedido que los españoles que aún no lo han hecho se ponga en contacto «en la medida de lo posible» con el Consulado para poder hacer un seguimiento y «ayudarles en lo que en lo que se pueda en estas difíciles circunstancias».

El ministro ha recordado que esta madrugada partió a Venezuela un avión fletado para prestar ayuda con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid y miembros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. EFE

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