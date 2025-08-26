The Swiss voice in the world since 1935

España nombra embajador en Costa Rica a Juan Ignacio Morro Villacián

Madrid, 26 ago (EFE).- El Gobierno español nombró este martes nuevo embajador en Costa Rica a Juan Ignacio Morro Villacián, que ha ocupado varios puestos del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en Madrid como en el extranjero.

Diplomático de carrera, fue embajador en la República de Corea y representante permanente de España en el Consejo de Europa. También estuvo destinado en Moscú, Ginebra y Pekín y en la representación permanente de España en las Naciones Unidas.

El Ejecutivo también designó nueva directora general del Español en el Mundo a la diplomática Mónica Colomer desde su actual ocupación como embajadora en Misión Especial para la Financiación del Desarrollo, en apoyo a la Conferencia de la ONU que sobre este asunto se celebró en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio pasados.

​Fue directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. EFE

